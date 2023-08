Uprchlíka obžalovaného z miliardových podvodů policie převezla do Čech

„Bezprostředně po jeho zmizení na něj byl vydán příkaz k zatčení a po stopě uprchlíka se pustila dvojice pátračů Obvodního ředitelství Prahy I., kterým netrvalo dlouho zjistit, že se muž již nachází v zahraničí,“ uvedl mluvčí. „Po třech týdnech v řecké vazbě je od včerejšího (pátečního) večera muž v pražské policejní cele, kam ho z letiště převezli pražští pátrači. Eskorta z Athén do Prahy proběhla bez komplikací a provedli ji Air Marshalové cizinecké policie,“ doplnil.

Muž zmizel v březnu poté, co se dlouhodobě vyhýbal soudu. Byly na něj vydány zatykače a policisté mu poté přišli na stopu. Ta je zavedla nejdříve do Německa a Chorvatska a nakonec do Řecka.