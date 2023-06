Uprchlé opice v Děčíně jsou stále na útěku

Zoo v úterý zahájila pátrací akci, měla i vytipované místo, kde by se zvířata mohla pohybovat. To nechtěla prozrazovat, množství případných lidí by mohlo odchytovou akci zkomplikovat. Podle Houškové byla zvířata po útěku zřejmě vystresovaná z nového prostředí. „Zvýšený pohyb lidí, kteří by se na ně chodili koukat jako na senzaci, by asi nepomohl,“ uvedla mluvčí.