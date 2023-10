Policie obvinila Ukrajince za napadení manželky na Plzeňsku. Měl jí poranit genitálie petardou

Ženu, která skončila v nemocnici s vážně poškozenými genitáliemi, zřejmě poranila pyrotechnika. Vyplývá to z usnesení o zahájení trestního stíhání, podle kterého měl cizinec partnerce vložit do vagíny petardu a odpálit ji. „Lékaři do zprávy napsali, že zranění odpovídala výbuchu patrony,“ uvedl zdroj obeznámený s vyšetřováním.