Trest pro řidiče supersportu zrušil Nejvyšší soud. Vidí vyšší spoluvinu u nepřipoutaného spolujezdce

Případ se tak znovu vrací k novému projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu do Klatov, který loni v únoru uložil Radku Müllerovi za těžké ublížení na zdraví šest měsíců vězení s podmíněným odkladem na rok a zákaz řízení na 12 měsíců. Podle tehdejšího rozsudku měl řidič zaplatit poškozenému jako bolestné a jako kompenzaci za ztížené společenské uplatnění celkem téměř půl milionu korun, dalších 166 tisíc pak zdravotní pojišťovně. Verdikt následně potvrdil v odvolacím řízení plzeňský krajský soud.

Podle zjištění Novinek ale shledal Nejvyšší soud vyšší míru spoluzavinění ze strany poškozeného spolujezdce právě s ohledem na to, že v takto specifickém vozidle nebyl připoután bezpečnostními pásy.

K nehodě došlo mezi Petrovicemi a Petrovičkami u Klatov. Po průjezdu zatáčkou skončil supersport Ultima GTR s pěti sty koni ve stromě. Oba muže záchranáři převezli do nemocnice. Zatímco řidič utrpěl jen lehčí zranění, jeho spolujezdec měl zlomeniny páteře, lebky a dalších kostí a přišel také nenávratně o zrak v pravém oku.

Müller se hájil tím, že ho po projetí zatáčky něco kouslo nebo štíplo do ruky, na což prý zareagoval škubnutím volantu. „Pak už si nic nepamatuju, probral jsem se až v sanitce,“ uvedl obžalovaný muž, který stejně jako spolujezdec nebyl připoutaný bezpečnostním pásem.

Müller tvrdil, že vozidlo celou dobu bezpečně ovládal. „Mám dostatečné zkušenosti na to, abych ho mohl řídit. V minulosti jsem jezdil třeba s porsche nebo ferrari,“ líčil.

Podle spolujezdce mělo jít jen o seznamovací jízdu. „Po nástupu jsem se chtěl připoutat. Radek mi ale řekl, ať to nechám být, že systém bezpečnostních pásů je složitý. Tak jsem ho poslechl. Myslel jsem si, že se jen krátce svezu a ne že pojedeme jako šílenci. Byly to hrozný fofry. Jen jsem se nadechl s tím, že buď to přijde, nebo ne. A přišlo,“ vypověděl svědek před soudem.