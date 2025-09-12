Tragická srážka na Kladensku: Osobní auto se střetlo s kamionem

Článek
Nehoda se stala na křižovatce mezi Luníkovem a Hobšovicemi.
„Nákladní vůz jel po hlavní komunikaci, když z vedlejší silnice vyjel osobní automobil. Při nehodě zemřel řidič osobního vozu i jeho spolujezdkyně,“ řekl Novinkám policejní mluvčí Pavel Truxa.
Na místě zasahovali hasiči, policisté i záchranáři.
„Dva lidé bohužel na místě zemřeli. Třetí účastník nebyl zraněn a byl ponechán na místě,“ sdělila mluvčí záchranářů Monika Nováková.
Nezraněným účastníkem byl řidič kamionu, jehož souprava skončila po nehodě v příkopu.
„Dechová zkouška u tohoto řidiče byla negativní,“ dodal policejní mluvčí.
Okolnosti a příčiny nehody nyní prověřují kriminalisté.