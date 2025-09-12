Hlavní obsah

Tragická srážka na Kladensku: Osobní auto se střetlo s kamionem

Pavel Jaňurek

Dva lidé zemřeli v pátek odpoledne při srážce osobního vozu s kamionem u Hobšovic na Kladensku. Silnice I/16 musela být kvůli nehodě uzavřena.

Tragická nehoda u SlanéhoVideo: Pavel Jaňurek, Novinky

Nehoda se stala na křižovatce mezi Luníkovem a Hobšovicemi.

„Nákladní vůz jel po hlavní komunikaci, když z vedlejší silnice vyjel osobní automobil. Při nehodě zemřel řidič osobního vozu i jeho spolujezdkyně,“ řekl Novinkám policejní mluvčí Pavel Truxa.

Na místě zasahovali hasiči, policisté i záchranáři.

Foto: Pavel Jaňurek, Novinky

Nehoda na Kladensku u Hobšovic, která si vyžádala dva lidské životy.

„Dva lidé bohužel na místě zemřeli. Třetí účastník nebyl zraněn a byl ponechán na místě,“ sdělila mluvčí záchranářů Monika Nováková.

Nezraněným účastníkem byl řidič kamionu, jehož souprava skončila po nehodě v příkopu.

„Dechová zkouška u tohoto řidiče byla negativní,“ dodal policejní mluvčí.

Okolnosti a příčiny nehody nyní prověřují kriminalisté.

