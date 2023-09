Toužili po zimní zahradě, naletěli podvodníkům

„Zimní zahradu jsem si objednal, přijel pán, který se představil jako obchodní zástupce, poptal se, co bych si představoval, a později poslal nabídku na 272 tisíc korun s tím, že firma požaduje zálohu 190 tisíc korun,“ popisoval Pospíšil začátek peripetií.

Původní termín nedodržel, tak jsme sepsali dodatek, že do konce roku bude vše hotovo,“ řekl Pospíšil. Jenže nebylo.

„Rozjel jsem se na pracoviště firmy do Všetat. Tam jsem ale našel jen papír s nápisem, že firma se odstěhovala, a s telefonním číslem. Na něj jsem se samozřejmě nedovolal,“ popisoval další peripetie, které nebraly konce.

„Na té adrese už sídlila úplně jiná firma. Ti mi řekli, že o nich nic nevědí, ale že už jsem asi stý, kdo tam po nich pátrá,“ řekl Pospíšil. Rozjel se i do Prahy, kde měla mít společnost ALgarde hlavní sídlo. Na recepci se ovšem dozvěděl, že společnost je v likvidaci.

Milan Pospíšil mezitím zjistil, že majitel zbankrotované společnosti ALgarde založil novou firmu Delaz, na jejíchž stránkách opět nabízí kvalitní a levné zimní zahrady. Neznamená to ovšem, že by splnil své závazky či vracel peníze, naopak je zřejmě i nadále tahá z kapes důvěřivých lidí.

Pospíšil to pochopil, když zveřejnil svůj příběh na serveru Firmy.cz, kde byly zákaznické recenze na společnost ALgarde, a vepsal tam i svoji e-mailovou adresu. „Začali se mi ozývat lidé, co měli s oběma firmami, jak s ALgarde, tak s Delaz, úplně stejnou zkušenost. Do dnešního dne se mi jich ozvalo patnáct,“ řekl.