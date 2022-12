Tehdy jsem se bál a ochrance jsem nevěřil. Nečas odmítl obžalobu z křivé výpovědi ve prospěch manželky

Bývalý premiér Petr Nečas (ODS) ve středu u soudu popřel obvinění z toho, že křivě vypovídal ve prospěch své ženy Jany (dříve Nagyové) v kauze zneužití Vojenského zpravodajství (VZ). Trvá na tom, že sledování své tehdejší manželky Radky inicioval on, a to z obavy o bezpečnost své rodiny. Nagyová byla ale odsouzena za to, že sledování zosnovala, aby uspíšila Nečasův rozvod.

Foto: ČTK Expremiér Petr Nečas u Obvodního soudu pro Prahu 1 (14. prosince 2022)