Taxikář jel z Prahy ke slovenské hranici pro migranty, odvezl si podmínku

Nováka za převaděčství potrestal soud ve středu podmínkou a peněžitým trestem, když neuvěřil jeho obhajobě, že akci považoval za běžné rito.

Nováka si neznámý objednavatel oťukal při pražské zakázce, kdy taxikář vyzvedl tři cizince a odvezl je do Německa za 900 eur.

Druhý den jej neznámý muž kontaktoval znova, že bude potřebovat odvoz devíti lidí z Brna. Novák si sjednal svého kamaráda a vyrazili na jižní Moravu.

Postupně se měnilo místo naložení i počet lidí, nakonec tak pražští taxikáři dojeli na opuštěné místo v těsné blízkosti hranice.

Z lesa se tam vynořilo sedm lidí, šest z nich nasedlo do dvou taxíků a poslední zmizel v lese. Kolega taxikář si stačil ještě postěžovat, jak pasažéři smrdí, a už se objevila policejní hlídka.

Nováka potrestal Okresní soud v Hodoníně za trestný čin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice půlročním vězením s podmíněným odkladem na dva roky a k tomu přidal peněžitý trest padesát tisíc korun.

Muž se ale s verdiktem odmítl smířit a podal odvolání k brněnskému krajskému soudu. Jeho kolega dostal trest ve zkrácením řízení a jeho podílem se tak odvolací soud už nezabýval.

„Klient se necítí být vinen. Nebylo prokázáno, že byl srozuměn s tím, že osoby nemají platné povolení k pobytu, ani to není jeho povinnost zjišťovat. Bral to jako standardní zakázku, nic nenasvědčovalo tomu, že s vyzvednutými osobami je něco špatně. Vnímal to spíš z taxikářského pohledu, aby dostal zaplaceno a aby nebyl přepaden. Navíc nikoho přes hranice nevezl,“ tvrdil taxikářův advokát.

Novák, který podle spisu hned po svém zadržení zpytoval svědomí s tím, že mu mělo být divné, že mu do auta naskákalo několik špinavých lidí podezřelého vzezření, otočil a tvrdil, že o problémech s migranty překračujícími hranice nic nevěděl a že běžně nabírá lidi, kteří vyběhnou z lesa, protože tam třeba měli táborák.

„Třeba jakoby teď je mi o těch migrantech všechno jasný todlencto. Po tom, co jsme prožili, se spoustě taxikářů z Prahy stalo to samý, třeba je chytli v Německu, dali je do cely a pak poslali domů. A my jsme skončili v cele a u soudu. Já jsem nic špatně neudělal,“ prohlásil před soudem.

Odvolací senát se soudcem zpravodajem Josefem Tatíčkem jeho obhajobě neuvěřil. „Soud obžalovaného netrestal za první jízdu z Prahy, ta je v rozsudku na dokreslení situace. Trest je za druhou jízdu,“ uvedl Tatíček.

„Měnilo se místo vyzvednutí, u lesa nikdo nebyl, obžalovaný komunikoval se zadavatelem, ten řekl, ať počkají, pak z lesa přijde sedm osob, které obžalovaný i jeho kolega popsali stejně, jako špinavé, zapáchající cizince zjevně dlouho na cestě. A obžalovaný najednou začne tvrdit, že je to normální,“ podivil se soudce Tatíček.

„Pak je tam ten sedmý člověk, který poté, co tito muži sednou do auta, zase zmizí. Podle zadržených uprchlíků bylo v lese asi dvacet lidí, kteří čekali také na dopravu. Obžalovanému hrozilo až pět let vězení, dostal mírný trest na spodní hranici. Čin spáchal s vidinou majetkového zisku, o nějaké charitativní práci tu nikdo nemluvil,“ zdůraznil Tatíček.

Taxikář přitom mohl být ještě rád, že nedopadl jako otec s dcerou z Břeclavska, kteří vyrazili na Slovensko pro trojici nezletilých uprchlíků z Afghánistánu. Poté, co je tamní policie zadržela, jim soudy napařily trest čtyř let a osmi měsíců ve vězení.