Státní zástupce trvá na devítiletém trestu pro Peltu

Ještě o rok víc by podle něj měla dostat bývalá náměstkyně na ministerstvu školství Simona Kratochvílová, pro kterou chce žalobce peněžitý trest šest milionů korun.

Šest let by si podle něj měl odpykat za mřížemi někdejší šéf ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a k tomu zaplatit dva miliony korun. Peněžité tresty pak Trčka požaduje i pro obě jmenované sportovní organizace, pro FAČR pět milionů a pro ČUS poloviční částku.

„Mám za to, že provedené dokazování potvrdilo důvodnost podané obžaloby. Přesvědčivě zachycuje, jak obžalovaní Kratochvílová a Bříza porušovali své zákonné povinnosti a zvýhodňovali konkrétní žadatele (o dotace) na základě požadavků Pelty, Jansty a Boháče,“ uvedl v závěrečné řeči Trčka s tím, že Kratochvílová se rozhodla „zcela vědomě vyhovět“ požadavkům Jansty a Pelty.

Dokazují to podle něj záznamy odposlechů z bytu na Senovážném náměstí v centru Prahy, kde spolu tehdejší milenci Kratochvílová s Peltou řešili peníze pro různé projekty včetně financí pro český fotbal.

„Rozhodně se nejednalo o žádné ‚blábolení‘ či vychloubání, jak to u soudu označil obžalovaný Pelta, ale o jeho konkrétní požadavky, jakou výši investicí a na co by chtěl získat,“ míní státní zástupce.