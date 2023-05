Soud zprostil strážníka viny kvůli smrti opilého mladíka

Mladík byl pod vlivem alkoholu, podle jeho kamaráda, který v případu také vypovídal, vypili dvě lahve rumu. Pitva později prokázala dvě promile alkoholu. Mladíci se pustili do šarvátky s jinými mladými lidmi, prý aby bránili slečnu při konfliktu s jejím přítelem. Dvoučlenná hlídka strážníků si toho všimla a šla potyčku řešit.

Napoprvé situaci uklidnili, ale později zasažený muž se pak ke dvojici zase vrátil a vypadalo to na další potyčku. Strážník Miloš Nusl si netroufal použít jen chvaty a vytáhl na vysokého mladíka paralyzér a vystřelil sprej. Zasáhl jej do krku. Po zásahu si mladík klekl, aby mu strážník mohl nasadit pouta, ale vzápětí se sesunul k zemi a začal masivně krvácet.

„V manuálu od výrobce je uvedeno miřte na obličej, takže vůbec nelze klást za vinu obžalovanému, pokud by mířil na obličej. Je tam také uvedeno nestřílet do obličeje, když si nejste jisti bezpečnou vzdáleností 1,5 metru, ale to klient ani nemířil na obličej nebo oči. Ze všeho dokazování plyne, že nemohl mířit výše než na krk, takže nedbalost z jeho jednání nelze vyvodit,“ uvedl obhájce.