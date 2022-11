Soud rozhoduje, zda obnoví proces s Kramným

Petr Kramný byl v roce 2016 pravomocně odsouzen za vraždu manželky a dcery během rodinné dovolené v Egyptě. Podle rozsudku je v roce 2013 zabil elektrickým proudem. Soud mu za to vyměřil 28 let vězení. Odsouzený ale vinu po celou dobu odmítá, podle něj zemřeli po otravě jídlem.

Během jednání by měly být předneseny další znalecké posudky a vyslechnuti i někteří znalci. I kdyby Kramný s žádostí o obnovu uspěl, zdaleka ještě nemá vyhráno. Pokud by se tak stalo, v obnoveném hlavním líčení by musel na základě nově přednesených znaleckých závěrů rozhodnout trestní senát soudkyně Renaty Gilové, který o kauze od počátku rozhodoval a který všechny dílčí znalecké závěry, jenž by mohly ve prospěch Kramného svědčit, ve světle dalších posudků a důkazů zpochybnil. Důkazy proti Kramnému vyhodnotil jako daleko přesvědčivější.