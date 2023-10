Soud rozhodne o vazbě tří podezřelých z vraždy podnikatele

Důvěryhodný zdroj uvedl, že za vraždou zřejmě stojí bývalá žena oběti. Podle jednoho z kamarádů zavražděného byla jeho exmanželka problémová. „Nikdy nepracovala a začala mít potíže i s drogami. Možná jí došly peníze, netuším. Vím ale, že to s ní neměl lehké,“ popsal kamarád.

Bratr 51letého podnikatele a starosty řekl, že exmanželka žila v Praze. S činem si ji vůbec nespojoval. „Už spolu několik let nežili. Bydlela v Praze. Mají společného syna. Nevím o tom, že by s ní měl nějaký vážný konflikt nebo že by mu například vyhrožovala. Normálně byli v kontaktu. Jsem z toho upřímně v šoku,“ přiznal bratr zavražděného muže.