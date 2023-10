Sotva ho propustili, vykradl zlatnictví. Prstýnky si schoval do ponožky

Zloděj si na útěku schoval prstýnky do trika, které si k tomu účelu musel svléknout. To zaujalo svědky, kteří zavolali policii s tím, že někdo asi vykradl auto. Policisté po příjezdu zjistili, že to nebylo auto, ale zlatnictví, a začali pátrat po pachateli. Našli ho nad ránem doma v Novém Boru.