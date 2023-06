Silný vítr poškodil na Opavsku desítku domů

„Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě a podobně. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami,“ doplnili meteorologové. Lidé by si měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst.