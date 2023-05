Šest zraněných po nehodě v Karviné. Muž zůstal zaklíněn ve voze

„Při vážné nehodě se zranilo šest osob, jednu museli hasiči z havarovaného vozu vyprostit pomocí speciálních hydraulických nástrojů. Pomohli také s transportem raněných do sanitek i vrtulníku,“ sdělil Kozák. Zaklíněn zůstal ve voze 32letý muž. Podle zdravotníků utrpěl vážné poranění dolní končetiny.

„Naši záchranáři ošetřovali pět účastníků nehody. Všichni byli při vědomí a se zdravotníky komunikovali. Dvaatřicetiletého muže posádky umístili do vakuové matrace, podali léky do kostní dřeně a vrtulník lékařské zdravotnické služby pacienta přepravil na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.