Šest dozorců ze Světlé dostalo za spoutání odsouzené podmínky

Šest dozorců z věznice ve Světlé nad Sázavou obžalovaných původně z mučení odsouzené dostalo při středečním jednání havlíčkobrodského soudu podmíněné tresty za zneužití pravomoci. Soud uložil mužům trest tří let odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu tří let a zároveň mají zákaz vykonávat povolání dozorce po dobu dvou let.

Foto: Ondřej Kořínek, Novinky Ilustrační foto