Dozorci souzení za mučení vězenkyně opět osvobozeni. Je to rizikové prostředí, zastala se jich soudkyně

Žalobce Lukáš Vodička viní příslušníky vězeňské služby z toho, že měli před třemi roky v lednu potrestat odsouzenou ženu za její nevhodné chování, kdy verbálně napadala dozorce, vstupovala do jejich osobní zóny a kopala do věcí. Podle vyšetřovatelů ji odvedli do prázdné cely, kde ji opakovaně a dlouhodobě poutali k mříži, a to ve značně omezující pozici. Když se žena v této pozici pomočila, musela po sobě uklidit, tvrdí obžaloba.