Senior ignoroval povinnost mít brýle a smetl přecházející pár. Čeká ho vězení

Podle ní za nehodu nemůže to, že muž neměl brýle. „Chodce neviděl ne proto, že by neměl brýle, ale proto, že mu je zastínil sloupek v autě. Byl mu uložen exemplární trest, a přitom problém je ten, že by mělo být u seniorů apelováno na důsledné přezkoumávání zdravotního stavu a zdravotní způsobilost k řízení by neměla být automaticky prodlužována,“ dodala pak.