Rychlík srazil u Rajhradu člověka, trať mezi Brnem a Břeclaví hodinu stála

Rychlík Moravan jedoucí z Olomouce do Brna v sobotu okolo 9:00 srazil a usmrtil člověka mezi Rajhradem u Brna a Modřicemi u Brna. Vlaky na hlavní trati z Brna do Břeclavi a dál do Rakouska hodinu stály, krátce po 10:00 byl provoz obnoven po jedné koleji.

Foto: Envato elements Ilustrační foto

Ke srážce došlo v ulici Tovární na území Rajhradu, okolnosti nehody vyšetřujeme," uvedl mluvčí policistů Pavel Šváb. Podle informací Českých drah vlaky na této trati nabírají zpoždění až 100 minut. „Trať byla zcela uzavřena a v 10:08 se podařilo provoz obnovit po jedné koleji," doplnil mluvčí Správy železnic Jan Nevola. Jde o třetí komplikaci na železnici na hlavních tratích za uplynulých 12 hodin. V pátek odpoledne srazil člověka vlak v brněnských Maloměřicích na trati mezi Brnem a Českou Třebovou, v noci pak strojvůdce z projíždějícího vlaku objevil tělo v kolejišti na trati mezi Hodonínem a Břeclaví nedaleko Bzence. Provoz tam byl v noci omezen tři hodiny, dopravu ale vzhledem k noční hodině neovlivnil.