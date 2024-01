Rozsáhlý švindl s podvodnými SMS o nedoručené zásilce: Policie zadržela čtveřici podezřelých

„Následně přes falešný internetový odkaz vzbuzující důvěru a zdání, že se jedná o SMS odeslanou od jedné z nejznámějších mezinárodní přepravní společnosti vyzvali příjemce zprávy, aby zadali do formuláře těchto podvržených webových stránek osobní identifikační údaje a údaje ke své platební kartě,“ informovala o víkendu o případu mluvčí.

Policie muže obvinila z neoprávněného opatření platebního prostředku, z podvodu a nabourání se do počítačového systému, kdy jim hrozí až osm let vězení. Dva cizince soud poslal do vazby.