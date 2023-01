Rozpad rodiny řešil výhrůžkami i žhářstvím. Půjde na 8 měsíců za mříže

Obžalovaný muž se ke všemu přiznal. „Mrzí mě to. Strašně se mi stýskalo po dětech. Chyběly mi. Expřítelkyně mi bránila, abych se s nimi stýkal. Považoval jsem to z její strany za naschvály. Hodně mi to ubližovalo. Začal jsem z toho mít deprese, byl jsem plný nenávisti a přestal se ovládat,“ hájil se muž.