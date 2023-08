Rotvajler porazil při nezdařeném aportu seniorku a ukončil jí aktivní život. Žena chce statisíce

Důchodkyni tehdy z místa odvezla záchranka do nemocnice, kde jí lékaři zjistili komplikované zlomeniny. Dodnes musí docházet na rehabilitace a neobejde se již bez berlí. Podle svých slov byla před zraněním aktivní, běžně chodila na túry a kulturní akce.

Jeho kamarád psovi házel míček a ten ho chytal do tlamy. V jednom případě se mu ale odrazil od čumáku a letěl přes chodník, kudy v tu chvíli procházela starší žena. Pes do ní zezadu vrazil a ona se skácela k zemi.

Poškozená žena na policii už dříve vypověděla, že atak byl nečekaný. „Ucítila jsem silný náraz zezadu do nohou. Okamžitě jsem upadla na záda a udeřila se silně do hlavy,“ uvedla . Další šok přišel, když se zpod ní vysoukal velký pes. „Strašně jsem se vylekala. On pak utekl pryč,“ dodala.