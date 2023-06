Sofie, kterou potrhali rotvajleři, odešla po pěti týdnech z nemocnice

Do nemocnice už bude dojíždět pouze na kontroly. „Jsem moc šťastná. Předtím Sofinka plakala bolestí, teď je plná energie a usmívá se,“ uvedla matka Viktoria Bilichenková. Ta nadále zůstane dceři nablízku, stejně jako po celou dobu její hospitalizace. „Budu jí převazovat rány. Naučí mě to paní doktorka, která za námi bude pravidelně jezdit,“ doplnila.

Právě tady našla Viktoria a její dcera nový domov. Do České republiky totiž uprchly před válkou na Ukrajině.

Hrůzné okamžiky se dívce promítaly do snů. „Několikrát za noc se budila a volala mě. Naštěstí už noční můry odešly,“ oddechla si matka. Za Sofií teď začne do Holýšova jezdit ukrajinská dětská psycholožka. Školačku také čeká pravděpodobně dlouhá rekonvalescence. „Musím ji trochu brzdit, protože už by chtěla běhat jako dřív. Děkuji všem, kdo se o dceru starali. A také děkuji těm, kteří nás finančně podpořili. Vážím si toho, že lidé mají velké a dobré srdce,“ zdůraznila Viktoria.