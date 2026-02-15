Řidička vylétla se škodovkou na jihu Čech ze silnice. Utrpěla vážná zranění

Článek
Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly k nehodě před desátou hodinou dopoledne. Policejní mluvčí Milan Bajcura řekl, že žena za volantem Škody Octavie zřejmě nepřizpůsobila svou jízdu stavu vozovky a vylétla s vozem ze silnice. „Automobil skončil v příkopu a převrátil se na střechu,“ doplnil.
Petra Kafková z krajské záchranky uvedla, že u řidičky se zhoršovalo vědomí. „Lékařka zraněnou uvedla do celkové anestezie a napojila ji na umělou plicní ventilaci. S podezřením na těžké poranění hlavy jsme ji letecky transportovali do traumacentra na anesteziologicko-resuscitační oddělení,“ upřesnila Kafková.
Další dvě spolujezdkyně měly lehké poranění a byly při vědomí. Sanitky je odvezly na nejbližší chirurgii.
Během víkendu už se jedná o druhou vážnou událost na jihu Čech. V sobotu se nedaleko Bavorovic čelně srazila dodávka s osobním autem. Zranění utrpěly tři osoby, přičemž v jednom případě se jednalo také o těžkou újmu na zdraví.
Podle Bajcury řešili policisté v Jihočeském kraji od nedělního rána už desítky nehod. Vyzval proto všechny řidiče k opatrnosti. Silnice jsou místy zasněžené nebo pokryté náledím. Záchranáři zatím zasahovali u šesti případů, většinou ošetřili pacienty s lehkými zraněními.