Hlavní obsah

Řidička vylétla se škodovkou na jihu Čech ze silnice. Utrpěla vážná zranění

Klára Mrázová
Albrechtice

Vrtulník transportoval do nemocnice řidičku Škody Octavie, která havarovala v neděli dopoledne nedaleko Albrechtic na Strakonicku. Podle záchranářů měla podezření na těžké zranění hlavy. V nemocnici skončily i dvě spolujezdkyně.

Foto: PČR

Řidička Škody Octavie vylétla ze silnice nedaleko Albrechtic na Strakonicku.

Článek

Všechny složky integrovaného záchranného systému vyjížděly k nehodě před desátou hodinou dopoledne. Policejní mluvčí Milan Bajcura řekl, že žena za volantem Škody Octavie zřejmě nepřizpůsobila svou jízdu stavu vozovky a vylétla s vozem ze silnice. „Automobil skončil v příkopu a převrátil se na střechu,“ doplnil.

Petra Kafková z krajské záchranky uvedla, že u řidičky se zhoršovalo vědomí. „Lékařka zraněnou uvedla do celkové anestezie a napojila ji na umělou plicní ventilaci. S podezřením na těžké poranění hlavy jsme ji letecky transportovali do traumacentra na anesteziologicko-resuscitační oddělení,“ upřesnila Kafková.

Další dvě spolujezdkyně měly lehké poranění a byly při vědomí. Sanitky je odvezly na nejbližší chirurgii.

Během víkendu už se jedná o druhou vážnou událost na jihu Čech. V sobotu se nedaleko Bavorovic čelně srazila dodávka s osobním autem. Zranění utrpěly tři osoby, přičemž v jednom případě se jednalo také o těžkou újmu na zdraví.

Podle Bajcury řešili policisté v Jihočeském kraji od nedělního rána už desítky nehod. Vyzval proto všechny řidiče k opatrnosti. Silnice jsou místy zasněžené nebo pokryté náledím. Záchranáři zatím zasahovali u šesti případů, většinou ošetřili pacienty s lehkými zraněními.

Foto: PČR

Řidička Škody Octavie vylétla ze silnice nedaleko Albrechtic na Strakonicku.

Vážná nehoda na jihu Čech. Po střetu auta a dodávky utrpěli zranění tři lidé

Krimi
Následuje obsah vložený z jiného webu. Zde jej můžete přeskočit.
Přejít před obsah vložený z jiného webu.
Související témata:
Nehody
Jižní Čechy
Zranění
Integrovaný záchranný systém (IZS)
Vrtulníky
Škoda Octavia

Výběr článků

Načítám