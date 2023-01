Řidič mercedesu ujížděl po dálnici D8, pak naboural v Praze

„Policisté chtěli řidiče zastavit, ten ale na jejich výzvy nereagoval a ujížděl po dálnici D8 směrem do Prahy. Během toho způsobil lehkou dopravní nehodu, kdy narazil do auta. Pronásledování skončilo ve Vesecké ulici, kde naboural do sloupu,“ řekl Novinkám mluvčí policie Jan Rybanský.