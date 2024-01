Řidič měl v sobě přes dvě promile a divil se, jak se dostal do policejního auta

Pít před jízdou se nemá, a to ani o vánočních svátcích. Přesvědčil se o tom řidič audi, kterého podnapilého na Boží hod zadrželi policisté v autokempu Česká Skalice na Náchodsku. Vydali se ho tam hledat poté, co jim telefonoval jiný řidič, kterému při předjíždění poškodil jeho BMW. Když ho nechali dýchnout, ukázal přístroj hodnotu 2,41 promile. Takové množství alkoholu v dechu vysvětluje, proč mladík nevěděl, jak se dostal do policejního vozu.

Policie pomocí donucovacích prostředků zpacifikovala řidičeVideo: Policie ČR

Článek „Rychle,“ odpověděl mu zasahující policista. A vysvětlil mu, že skutečně není v Náchodě, ale v České Skalici. Proč muži nyní hrozí až tříleté vězení, zdůvodnila policejní mluvčí Lucie Konečná. „Řidič jedoucí ve vozidle značky Audi ve směru od Náchodu na Českou Skalici měl nejprve zprava předjíždět vozidlo BMW, přičemž levým bokem zavadil o pravý bok předjížděného vozu. Bez zastavení pokračoval dál na Českou Skalici,“ uvedla Konečná s tím, že muž v poškozeném autě ihned nahlásil policii, co se stalo, a sám začal podezřelého sledovat. Vyvrátil strom „Proto viděl, že po přejetí horizontu kopce Vysokov dostal řidič audi na mokrém povrchu smyk, následkem čehož vjel mimo vozovku, kde pravým bokem vozidla narazil do vzrostlého stromu, který nárazem vyvrátil. Následně se vrátil na vozovku a bez zastavení pokračoval opět v jízdě ve směru na Českou Skalici,“ dodala mluvčí. Vezl tři lidi a měl přes tři promile. S autem skončil mezi popelnicemi Muž zastavil až v českoskalickém autokempu. Test na alkohol byl pozitivní, zkouška přítomnosti jiných omamných látek byla negativní. „Jelikož ale muž nechtěl spolupracovat, použili policisté donucovací prostředky k jeho zajištění,“ uvedla mluvčí Lucie Konečná. Způsobená škoda byla vyčíslena na více než 70 tisíc korun. Muži byl zadržen řidičský průkaz, a zároveň mu bylo zakázáno pokračovat v jízdě. Foto: Policie ČR Policie pomocí donucovacích prostředků zpacifikovala řidiče