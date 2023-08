Řidič kamionu úmyslně natlačil dodávku na svodidla. Dostal podmínku a nesmí za volant

Samotné nehodě předcházela vyhrocená situace, kdy Žížala dodávku předjížděl. „Zpět do pravého pruhu začal přejíždět v době, kdy si byl vědom toho, že ještě celou délkou nákladní soupravy nepředjel dodávkové vozidlo. Jeho řidič na to reagoval tím, že přejel do odbočovacího pruhu, aby zabránil střetu. Pak obviněného problikl a následoval manévr, který je předmětem obžaloby,“ popsal státní zástupce.

To, že by se jednalo o úmyslné vytlačení, Žížala před soudem popřel. „Potřeboval jsem vyjet z dálnice. Proto jsem se při předjíždění dodávky snažil dostat co nejdřív zpátky do pravého pruhu. Když na mne její řidič zablikal dálkovými světly, odvodil jsem z toho, že o mně ví, ubere plyn a nechá mě vjet do odbočovacího pruhu. Tak jsem udělal ten manévr doprava. Nebyl v tom žádný agresivní úmysl,“ vypovídal Žížala. Z dálnice ovšem nakonec nevyjel. Prý si posléze uvědomil, že vlastně chce vyjet až na dalším sjezdu.