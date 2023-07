Redl je svéprávný, rozhodl soud

Dovolání k Nejvyššímu soudu podal Redl v únoru. „Nejvyšší soud v části dovolání odmítl (zejména v otázce nákladů řízení), v části jej zamítl (co do vlastního důvodu),“ řekl ČT Špalek. Okresní soud naposledy omezení Redlovy svéprávnosti prodloužil loni v květnu na dalších pět let. Krajský soud ale poté řízení zastavil a omezení zrušil. Okresní soud podle něj překročil lhůtu na rozhodování.