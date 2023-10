První auto zastavilo, další dívku na Zlínsku srazilo. Policie hledá oba řidiče

Kriminalisté pátrají po řidiči menšího osobního auta černé barvy, které minulý týden v pátek narazilo do nezletilé dívky na místě pro přecházení v Bohuslavicích u Zlína, načež řidič z místa ujel. Nezletilá chodkyně vyrazila do silnice poté, co se podle policie pořádně rozhlédla, a navíc okamžik před nehodou ji pustil jiný šofér, když před místem určeným k přecházení zastavil. Policie po obou řidičích pátrá.

Foto: Policie ČR Místo nehody u kostela Bohuslavicích u Zlína