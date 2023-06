Senior najel na Jindřichohradecku do skupiny cyklistů a ujel

Podle cyklisty Jana Janáka, který skončil v nemocnici, najel řidič do skupinky schválně. „Jeli jsme zodpovědně, nikoho jsme nebrzdili ani nerušili. Teda až na ,člověka‘ ve starém Fordu Mondeo, který se na silnici před Horním Žďárem u JH najednou ocitl vedle nás a poslal to do nás. To nebyla náhoda, nehoda ani omyl. To byl úmysl, navíc přímý - chtěl a moc dobře věděl. První a poslední v řadě to dali, my tři prostřední moc ne,“ popsal nehodu na sociálních sítích cyklista.