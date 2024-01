Příčinou rozsáhlého požáru pražců u Tisové na Sokolovsku byla závada překladače

„Provedeným šetřením nebylo zjištěno, že by došlo ke spáchání trestného činu, proto jsme případ odložili, a to i na základě zprávy od kolegů z hasičského záchranného sboru, konkrétně zprávy z Technického ústavu požární ochrany,“ dodal mluvčí karlovarské krajské policie Jan Bílek. Při požáru bylo kromě materiálu k recyklaci zničeno několik překládacích strojů a zařízení umístěných v areálu.

Kromě toho škodu v objemu necelých sto tisíc korun měla ale i sousední Elektrárna Tisová, která se podle zákona obrátila na město s rozšířenou působností Sokolov s žádostí o náhradu této škody. Nemohla totiž v době zásahu čerpat vodu do svých výrobních technologií. Sokolovská radnice předala podle náměstka karlovarského hejtmana Karla Jakobce (ODS) případ kraji, který má podle zákona zřízený havarijní fond s deseti milióny korun určený na zahlazování vodohospodářských škod. Krajská rada proplacení nákladů doporučila zastupitelstvu, které o tom bude jednat v polovině ledna. Kraj by mohl následně vymáhat škodu zpět, pokud by byl znám původce škody, ale to šetření vyloučilo.