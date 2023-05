Přes dva tisíce zpráv a pak nůž u krku těhotné dívky. Expřítel dostal 2,5 roku

Zprávami zasílanými jak v podobě SMS, tak přes sociální sítě, Pilár expřítelkyni uháněl čtyři měsíce. Pohříchu nešlo o láskyplné vzkazy. „Od poškozené vyžadoval, aby dítě, které nosí, mu dala do péče, jinak ji zabije, zabije i to dítě a také, že zabije její první dceru,“ stálo v rozsudku okresního soudu ve Znojmě, který případ řešil v první instanci.

„Nebo že pokud mu nedá to dítě, tak si stáhne fotografie její první dcery a tyto fotografie nabídne nějakým úchylákům, přičemž tyto zprávy psal také její kamarádce, po které žádal, aby poškozenou vytáhla ven, že jí zabije malou,“ zjistil ze zpráv soud.

Nejdřív znojemský soud Pilára poslal na dva a půl roku do vězení, s tím se ale muž nesmířil a verdikt se pokusil zvrátit odvolání k brněnskému krajskému soudu. Nijak nezapíral, že dívce psal, ovšem rozhodně popíral, že by na ní vytáhl nůž.

„Před soudem nebyla poškozená vůbec vyslechnuta. Sice ještě neměla osmnáct let, ale její svědectví je jediný přímý důkaz proti mému klientovi, že to vnímáme jako narušení spravedlivého procesu,“ argumentoval mužův obhájce s odkazem na to, že dívka vzhledem k věku byla vyslechnuta jen u policie a u soudu se její výpověď jen četla.