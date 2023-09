Policisté porušili při mém pronásledování předpisy, hájil se pirát silnic

Muž, který nikdy neměl řidičák, jel po dálnici D1 u Brna. Když jej chtěla zkontrolovat policejní hlídka, místo zastavení se rozhodl šlápnout na plyn. Rychlostí až 200 kilometrů v hodině kličkoval mezi auty, pak sjel do Brna, kde se hnal až rychlostí 120 kilometrů v hodině, přičemž projížděl křižovatky na červenou a ohrožoval chodce i řidiče.

Městský soud v Brně a následně i odvolací krajský soud mužovo jednání ohodnotil jako obecné ohrožení a násilí proti úřední osobě, za což mu uložil trest pěti let vězení a na stejnou dobu mu zakázal řídit. Muž se ale s trestem nehodlal smířit a podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Nesouhlasí se závěrem, že svou jízdou kohokoli ohrozil. Svou jízdou se snažil vyhnout silniční kontrole, neměl žádný úmysl způsobit dopravní nehodu, nebo jinak nebezpečnou situaci pro jeho okolí, či ohrozit hlídku policie, ani k ničemu obdobnému nedošlo,“ tvrdil v dovolání mužův advokát, že zběsilá jízda by mohla být tak akorát přestupkem.

Kováčovi se nelíbilo ani odsouzení za násilí proti úřední osobě, kterého se dopustil ve chvíli, kdy se v Brně podařilo policistům na křižovatce jeho vůz zablokovat, on se ale proti policejnímu autu ještě rozjel a narazil do něj. „Zablokování jedoucího vozidla v silném provozu, v křižovatce, je porušení dopravních předpisů,“ stojí v dovolání. Kováč se prý policejního auta lekl a ve zmatku nechal na automatické převodovce zařazen stupeň jízdy, v důsledku čehož prý jeho auto drclo do blokujícího policejního vozu.