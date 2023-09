Policisté objasnili 90 let starou vraždu Otýlie Vranské

Vranská byla zavražděna v Praze v noci z 31. srpna na 1. září 1933. Pachatel či pachatelé její vykrvené tělo rozřezali, části uložili do dvou kufrů a zavazadla poslali ve dvou různých vlacích na Slovensko.

Příčinou smrti podle Galaše nebyly rány do hlavy, s čímž pracovala původní teorie. Vranská byla podřezána zaživa, následovaly sečné rány do hlavy, nejspíš sekáčkem či šavlí, poté bodné rány do hrudníku. Teprve pak bylo její tělo rozčtvrceno.