Policie ukončila případ vraždy na úřadu, střelec zemřel

K tragédii došlo ve čtrnáctém patře volně přístupného krajského úřadu v budově takzvaného zlínského mrakodrapu krátce před půl desátou dopolední. Devětadvacetiletý muž při vstupu do kanceláře zastřelil svou bývalou partnerku (30 let), která byla zaměstnankyní úřadu, a následně se neúspěšně pokusil o sebevraždu. Žena na místě zemřela. Střelec byl pod dohledem policistů převezen do nemocnice.