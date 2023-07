Policie pátrá po čtveřici mužů. Bezdůvodně zastavili eskalátory v metru, osmdesátiletá seniorka utrpěla vážná zranění

V neděli 2. července krátce po šesté hodině večer vstoupila čtveřice mladých mužů do vestibulu stanice metra Můstek. Při jízdě po eskalátorech jeden z nich bezdůvodně zmáčkl tlačítko pro nouzové zastavení a vlivem toho ztratila osmdesátiletá žena stabilitu a spadla ze schodů dolů.

Případ převzali kriminalisté z 1. oddělení Prahy 1 a začali po těchto neznámých mužích pátrat. Zajistili všechny dostupné kamerové záznamy a zmapovali pohyb této čtveřice až do stanice Černý most, kde se ztratili z dohledu kamer. Do dnešního dne se je kriminalistům nepodařilo vypátrat, a tak žádají širokou veřejnost o pomoc.