Policie jde po ekologických extrémistech, které tlačilo auto v Praze. Porušili zákon i dohodu

„Použijeme všechny prostředky, které nám umožní to regulovat tak, aby to nebylo nebezpečné. Budeme regulovat to, jaký rozsah té silnice mohou zabrat, i hledat všechna pravidla, abychom protestní pochody umístili tam, kde to až tak smrtelně nevadí, jako na rychlostní komunikaci,“ uvedl.