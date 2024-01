Policejní video ukazuje pomoc tonoucímu vytaženému z Ostravice

„Jako první na místo dorazili policisté z oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek, kteří na protějším břehu uviděli muže poskytujícího první pomoc. Jeden ze strážců zákona neváhal a vrhl se do řeky, kterou překonal až na druhý břeh. Tam se následně spolu se zachráncem střídali v provádění srdeční masáže,“ doplnila.

„Záchranáři si tak dvaatřicetiletého muže převzali do své péče poté, co mu zhruba 7 minut poskytovali první pomoc policista se zachráncem. Poděkování patří především kolemjdoucímu muži, který se zachoval velmi statečně, když se rozhodl skočit do rozvodněné řeky a tonoucího vytáhl na břeh,“ dodala mluvčí.