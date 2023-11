Policejní kapitán předělával kradená auta, dostal čtyři roky vězení

To stejné provedl se Škodou Octavia, která byla odcizena v Brně. Nakonec ještě pomohl svému kumpánovi a stejným postupem mu zlegalizoval ve Francii ukradený volkswagen.

Při posledním kousku se ale podle verdiktu dostal do problémů, protože auto se po jednom ze servisních úkonů dostalo do policejního skladu s podezřením, že se jedná o kradený vůz. Veselý ale napsal úřední záznam, že auto je zcela v pořádku, a bylo po pátrání.

Policejní důstojník před soudem rozhodně popřel, že by se dopustil čehokoli nelegálního. Auta prý normálně koupil, dal do nich běžné součástky, opravil je a zprovoznil, neboť autům rozumí.

Byly tam převařené VIN kódy a další markanty, s tím je opravdu těžké polemizovat. Co se týče BMW, tam se našly fotografie obou vozidel, přičemž to druhé bylo zcela nepoužitelné. Podobně to bylo i u octavie,“ přemítal Kabelík.