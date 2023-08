Polák narazil u Kunovic do auta silničářů a dva zabil, odsedí si tři roky

Na přehledném úseku jel Wróbel okolo 110 kilometrů v hodině a zezadu do dodávky silničářů jasně označené oranžovými majáky narazil.

Uherskohradišťský okresní soud řidiče potrestal třemi roky vězení za usmrcení z nedbalosti a na pět let mu zakázal řídit.

„Nic jsem neudělal naschvál. Je mi to velice líto, chtěl bych se všem znovu omluvit. Sám to těžko zvládám a nedokážu si představit, jak to zvládají rodiny zemřelých. Kdybych neměl děti, tak bych si asi vzal život,“ řekl při prvním jednání Wróbel. S uloženým trestem se ale nehodlal smířit a podal odvolání s tím, že soud dostatečně nevyhodnotil jeho zdravotní problém.