Po malicherné hádce bodl recidivista muže do ledviny. Dostal 14 let

Pak se vrátil k poškozenému, který byl v té době otočen zády. „Když jej poškozený zaregistroval a začal se otáčet směrem k němu, obviněný jej bodl do oblasti levého boku, na což poškozený zareagoval tak, že ho udeřil skleněnou lahví od piva,“ popsal čin v obžalobě státní zástupce Vladimír Jan s tím, že obviněný bodl muže ještě jednou do levého podžebří.

První rána pronikla až do ledviny, druhá ke slezině. Muž začal krvácet do dutiny břišní a močových cest, ztratil zhruba 1,5 litru krve a rozvinul se u něj šok. Napadený musel být okamžitě operován, lékaři mu odebrali poškozenou ledvinu. „Poškozený byl ohrožen na životě, a to jak krevní ztrátou, tak zasažením ledviny, přičemž poranění neskončilo smrtí jen náhodou,“ uvedl Jan.