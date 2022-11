Perverzního kněze bude řešit Vatikán

Aktuálně se řeší jeho propuštění z řádu premonstrátů. „Vzhledem k závažnosti trestného činu a vzniklému pohoršení není příliš pravděpodobné, že by mezi námi zůstal,“ řekl Právu představený Želivského kláštera Tadeáš Robert Spišák.

„Už dostal podklady, a to rozsudek trestního soudu, dále posudky lékařů a odborníků. Po prostudování všech materiálů a po poradě s naší kanonií se jednoznačně vyslovil pro vyloučení z řádu,“ sdělil Spišák.

„Jde o nejvyšší trest, který lze knězi vůbec udělit. V českém prostředí je to ojedinělá záležitost,“ zdůraznil odborník na církevní právo a soudní vikář Libor Botek. Kdy by mohl padnout verdikt, nedokáže odhadnout.

„Nemusí to ale trvat příliš dlouho. Je tlak, aby kauzy byly vyřešeny rychle,“ pokračoval soudní vikář.

Upozornil na to, že i přes případné vyloučení z duchovního stavu zůstane Plavnický knězem.

„Obžalovaný po předchozí domluvě přijel do bydliště poškozeného za účelem sadomasochistických sexuálních praktik. Poté provedl řez, kterým mu odebral levé varle,“ uvedla soudkyně Lucie Bočková.

Sám Plavnický to nepopíral. „Zpočátku to bylo povrchové řezání. Když v oblasti genitálií vznikla rána, vložil si do ní poškozený prst a pořád mluvil o tom, že chce varle pryč. Potom docházelo k dalšímu řezání,“ vypověděl kněz.