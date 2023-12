Pedofil „léčil“ psychicky nemocného chlapce pervitinem a pak ho znásilňoval. Dostal pět let

Zbavil jsem ho bolesti a vrátil mu energii. Tak se před plzeňským krajským soudem hájil 41letý pedofil ze severního Plzeňska, který podle obžaloby omámil 13letého psychicky nemocného chlapce pervitinem a pak ho znásilňoval. Za to půjde na pět let do vězení.

Článek Podle zatím nepravomocného rozsudku se V. Z. pod odpykání trestu musí dále podrobit ochranné sexuologické léčbě v ústavu a chlapci zaplatit odškodné 350 tisíc korun za prožité trauma. Chlapec žil u pěstounky poté, co mu zemřela matka. Její smrt těžce nesl, a psychiatři mu proto nasadili léky na depresi. S V. Z. se poznal loni v září a stali se z nich kamarádi. Muži důvěřoval a svěřoval se mu se všemi problémy. Nechal se nakonec přesvědčit, aby přestal užívat předepsané medikamenty s tím, že mu neprospívají. Místo nich začali společně inhalovat pervitin. „Po užití drogy upadal do stavu, kdy byl částečně paralyzovaný a nebyl schopen pohybu. Toho obžalovaný nejméně v pěti případech využil a v úmyslu se pohlavně uspokojit mu svojí rukou třel jeho obnažený pohlavní úd,“ konstatovala předsedkyně senátu Lucie Bočková. Upozornila na závěry znaleckého posudku, podle kterého se u chlapce v důsledku jednání obžalovaného rozvinula posttraumatická stresová porucha. „Projevuje se poruchami spánku a přetrvávajícími stavy úzkosti či strachu,“ uvedli znalci. Pedofil plánoval unést holčičku a udělat si z ní sexuální hračku. Dostal 7,5 roku V. Z. vypověděl, že si mu hoch stěžoval na prášky, po kterých mu není dobře. „Tak jsem mu poradil, aby je vysadil, což udělal. Začal jsem ho léčit pervitinem. Cítil se plný energie, odezněly mu i bolesti, které ho předtím trápily,“ řekl obžalovaný. Popřel ale jakékoliv sexuální zneužívání. „Měl jsem s ním kamarádský vztah. Hladil jsem ho po vlasech, někdy jej i objal. Nic víc,“ tvrdil V. Z. Soud mu ale neuvěřil. „Výpověď poškozeného soud považoval za věrohodnou. Potvrdili to i znalci,“ vysvětlila Bočková s tím, že obžalovaný měl v době činu snížené ovládací schopnosti právě v důsledku sexuální deviace. To se odrazilo ve výši trestu na spodní hranici zákonné sazby, která je 5-12 let. Při domovní prohlídce policisté našli v bytě obžalovaného propriety k výrobě pervitinu. Muž přiznal, že jej bere pravidelně. Trvám na své kastraci, prohlásil u soudu pedofil. Soud mu za zneužívání dětí potvrdil 5,5 roku