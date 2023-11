Pacientovi v sousedním pokoji sundala kyslíkovou masku. Dostala sedm let vězení

„Upozornila jsem nemocnici na to, že je vážně nemocná. Nevím, proč by měla jít sedět. Oni za všechno mohou,“ prohlásila ve středu u vrchního soudu matka a zároveň opatrovnice obžalované. „Už to nikdy neudělám,“ jen ze sebe vysoukala sama Horváthová. Na soud to ale nezabralo.