V pražských Letenských sadech byla znásilněna žena

„Sdílím to proto, že to byla blízká kamarádka kamarádky a hodně to s námi otřáslo,“ píše se v příspěvku, který se rychle šíří. „Chtěl bych všechny vyzvat, jestli někdo viděl podezřele se chovající osobu po půlnoci v oblasti Letné nebo někde kolem Štefánikova a Čechova mostu, aby kontaktoval policii,“ píše se dále v příspěvku.

Na její příspěvek reagoval i starosta městské části Praha 7 a zastupitel hlavního města Prahy Jan Čižinský. „Policie případ řeší, stal se trochu jinak, nic nepodceňují a já také ne,“ uvedl Čižinský. Pokud by se podle něj zjistilo, že by úprava osvětlení mohla pomoci, bude ji požadovat.

„Z toho, co vím, to ale tento případ nebyl. Moc mě mrzí, co se stalo, policie koná a budeme to příští týden vyhodnocovat,“ popsal Čižinský a napadené ženě popřál brzké uzdravení.