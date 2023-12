Opilec bez řidičáku narazil u Jihlavy mercedesem do dvou stromů, pak zapadl do sněhu

Neměl řidičský průkaz, zato měl zákaz řízení. Měl notně popito, ale to mu nezabránilo v tom, aby sedl do auta. Za volantem mercedesu pak narazil do dvou stromů a nakonec uvázl ve sněhové závěji. Řeč je o řidiči, který takto řádil v pátek vpodvečer na Jihlavsku.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Policie - ilustrační snímek