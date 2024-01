Oloupil důchodkyni a pak utekl ze soudu. Dostal za to šest let a půl roku

Odsouzen byl za loupež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozilo mu až 12 let. Zároveň musí zaplatit 65 tisíc korun zdravotní pojišťovně za léčbu seniorky a 52 tisíc poškozené jako bolestné. Verdikt není pravomocný. Zatímco Koňařík se práva na odvolání vzdal, žalobkyně a zmocněnec poškozené si ponechali lhůtu na odvolání.

„Cítím se být vinen, vše se stalo, jak je uvedeno v obžalobě. Chtěl jsem prohlásit vinu. Osm roků vězení, které navrhovala žalobkyně ještě před jednáním, mi však připadá moc. Je mi líto, co jsem udělal, byla to blbost. Chci se za to omluvit,“ řekl ve středu u soudu ještě před vynesením rozsudku obžalovaný.

Foto: Petr Marek, Novinky Martin Koňařík u olomouckého krajského soudu

„Zohlednili jsme polehčující okolnosti, například nízký věk a projevenou lítost. Na druhé straně, obžalovaný jednal s rozmyslem, proti bezbranné osobě, spáchal více trestných činů a jsou tu i předchozí tresty, mimo jiné dvě podmínky, a to i za násilnou činnost. Trest na samé spodní hranici zákonné sazby, která činí pět až dvanáct roků, by byl nepřiměřeně mírný. Naopak osmiletý trest, jak původně navrhovala státní zástupkyně, by byl podle nás přísný,“ řekl k verdiktu předseda senátu olomouckého krajského soudu Petr Sušil.

Koňařík ženu přepadl loni 5. dubna kolem 8.35 hodin v ulici Na Šištotě ve Valašském Meziříčí. Přistoupil k ní nečekaně zezadu, když odemykala vstupní dveře do domu, chytil ji za levou ruku a snažil se jí vytrhnout kabelku a tašku s nákupem. Napadená se bránila, a proto k ní přistoupil blíž, chytil ji do takzvané kravaty, stáhl ji po čtyřech schodech dolů na chodník, kde ji strhnul na zem.

Zničil jí poslední léta života

S kabelkou, ve které byl občanský průkaz, kartička pojištěnce, InKarta, věrnostní nákupní karty, platební karta, finanční hotovost 1551 korun, mobilní telefon, a s taškou s nákupem z místa utekl. „Poškozená v důsledku toho utrpěla tříštivou zlomeninu horní části levé pažní kosti, oděrky pravé ruky a nosu,“ uvedla žalobkyně Michaela Šoková.

Podle zmocněnce přepadené ženy, jí Koňařík zásadně a nenapravitelně poškodil poslední léta života. „Ten už nikdy nebude takový, v jaký doufala. Ruku zvedne jen částečně. Už nikdy ji nebude mít plně funkční. Sama se neobleče, neobuje ani nenají,“ prohlásil zmocněnec.

Do Valašského Meziříčí obžalovaný přijel ráno ze Vsetína. Navštívil tam dvě kasina a vždy prohrál. Poté se rozhodl loupit. „Nevím přesně, kdy a proč mě to napadlo. Byl jsem zfetovaný,“ pověděl s tím, že oběť si předem nevytipoval. Žena však tvrdila, že ji nějakou dobu předtím pozoroval. „Paní přišla k paneláku, před kterým jsem seděl na lavičce, a mně přeskočilo v hlavě,“ vysvětloval Koňařík, jenž po loupeži autobusem odjel zpátky do Vsetína.

Dostihlo ho svědomí

Později se na policii přihlásil sám. Prý kvůli tomu, že ho dostihlo svědomí. V soudní síni Okresního soudu ve Vsetíně však po vyhlášení usnesení o tom, že se bere do vazby, využil situace, kdy byl soudkyní vyzván, aby přistoupil k podpisu listin z vazebního zasedání.

Nečekaně se rozběhl k otevřenému oknu v jednací síni, nedbal výzev eskortujících a střežících policistů, aby zůstal stát, vysmekl se policistovi u okna, z tohoto vyskočil a utíkal po ulici Palackého směrem dolů. „Na opětovné výzvy pronásledujícího policisty k zastavení nereagoval, nedbal ani na varovné výstřely. Nakonec byl policistou dostižen v řece Bečvě, kde byl zadržen,“ konstatovala státní zástupkyně.

Koňařík útěk zdůvodnil tím, že se chtěl rozloučit s rodinou. „Byl jsem na tom psychicky špatně. Okno bylo otevřené, já to viděl a vyskočil z něj,“ soukal ze sebe mladík, který sám sebe označil za pravidelného uživatele pervitinu.