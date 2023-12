Seniorku do hlavy na ulici v Chebu kopl mladý Slovák, hrozí mu 10 let

Kopanec jí do hlavy směřoval podle informací Novinek slovenský státní příslušník, který nebyl opilý a ani zfetovaný. I když seniorce, která se i vleže po útoku aktivně bránila, nakonec nic neukradl, policie jej obvinila ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Soud bude ještě ve čtvrtek rozhodovat o vzetí lupiče do vazby. Za mříže jej následně může soud poslat až na deset let.