Ochranka na nádraží v Plzni okradla a zbila bezdomovce

„Vyzvali ho, aby halu opustil,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová. „Když si balil svoje věci, tak ho několikrát udeřili teleskopickým obuškem do různých částí těla, kopali do žeber, do hlavy a nastříkali mu pepřový sprej do tváře,“ sdělila Brožová.