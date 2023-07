Obří podvod s charitou: Tisíce oklamaných poslaly nadaci desítky milionů korun

Jak přesně se podařilo činnost gangu rozkrýt, policie neuvedla. Kropáčová uvedla, že na zatýkání došlo na konci června, kdy v jednom dni skončilo s rukama v poutech a s obviněním z podvodu na krku devět lidí, z nichž je šest mužů ve věku od jednadvaceti let do devětadvaceti let a tři ženy ve věku od devětadvaceti do padesáti let.